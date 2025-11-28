大埔火災｜新加坡總理致函李家超：相信港人將憑堅韌精神熬過悲劇

新加坡總理黃循財致函香港特區行政長官李家超，對大埔屋苑宏福苑火災造成的人命傷亡表達深刻悲痛，並代表新加坡政府致以深切慰問。



新加坡總理黃循財2025年11月17日出席「彭博社新經濟論壇」（FB@Lawrence Wong）

根據外交部星期五（11月28日）發布的文告，黃總理在信函中說，他對火災造成的人命傷亡深感悲痛。

宏福苑大火第三日，消防員繼續在場搜救。（廖雁雄攝）

黃總理代表新加坡政府，向所有受影響人員表達深切慰問，並向失去親人的家屬、傷者，以及在救援過程中受傷的人員，致以深切關懷。

他說：「香港市民歷來在逆境中展現出堅韌不拔的精神，我相信他們必將以同樣的力量與決心，熬過這場悲劇。」

香港大埔屋苑宏福苑星期三（26日）發生五級火警，至星期五已造成至少128人死亡、79人受傷，是當地近80年來最嚴重的一場火災。

大埔宏福苑11月26日發生五級火（梁鵬威攝）

起火原因目前尚不明朗，但宏福苑外圍的維修工程疑似快速助長火勢。三名工程公司負責人星期四（27日）已因涉嫌誤殺罪名被拘捕，包括兩名公司董事和一名公司顧問。

