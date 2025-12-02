加拿大加入歐盟1500億歐羅防務計劃　為國防工業開拓歐洲市場

歐盟和加拿大周一（12月1日）宣布，雙方達成一項協議，允許渥太華參與價值1500億歐羅（約1.36萬億港元）「歐洲安全行動」（SAFE）。加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，此舉旨在擴大加拿大供應商的市場，並吸引歐洲國防投資進入加拿大。



卡尼和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在聯合聲明中表示：「在當前地緣政治動盪的時期，SAFE是加強合作、實現國防目標及更有效使用資金的工具，既應對短期緊急需求，也滿足長期防務需求。」

2025年10月9日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席在比利時布魯塞爾舉行的「全球門戶論壇」（Global Gateway）。（Reuters）

他們還表示：「在全球安全的關鍵時刻，我們將攜手在各自的行業之間建立具有韌性的國防供應鏈。」

「歐洲安全行動」計劃旨在以優惠條件向參與國提供貸款，以便與其他夥伴共同購買武器。這些貸款將透過歐盟預算提供擔保。

有報道指出，歐盟成立該計劃是為了回應俄羅斯日益增長的軍事侵略，同時美國似乎正在退出與歐洲長期以來的國防合作，歐盟也希望藉此提振其國防工業。

2025年10月27日，馬來西亞吉隆坡，圖為卡尼在東盟峰會上發表講話。（Reuters）

英國也曾有意加入「歐洲安全行動」，但因倫敦對其所需負擔費用感到不滿，而無法在期限前與歐盟達成協議。