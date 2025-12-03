俄羅斯油輪遇襲　普京威脅切斷烏克蘭海上航道　誓加強打擊烏船隻

烏克蘭軍方11月29日指，旗下部隊於289日晚通過無人機襲擊了俄羅斯在黑海上航行的兩艘運載石油的貨船，船隻受損停駛。俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）12月2日表示俄羅斯將作出回應，威脅會切斷烏克蘭的海上航道，還誓言加強打擊烏克蘭設施和船隻，他還警告歐洲勿對俄羅斯動武，否則俄羅斯將準備應戰。



普京在周二的電視講話中說：「最徹底的解決方案是切斷烏克蘭與海洋的聯繫，那樣海盜行為在原則上就不可能發生」，他還補充將對幫助烏克蘭的國家的油輪採取措施，不過未進一步說明將採取哪些措施來切斷烏克蘭的海上航道。

普京還批評歐洲在現正進行的俄烏和談中「站在戰爭的一邊」，強調歐洲阻撓和平進程，他還強調「如果歐洲突然想與我們開戰並開火」，「那麼對歐洲來說，戰爭將會很快結束，快到沒有人可以介入並進行和談」。

烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）在社交平台批評普京威脅黑海航行自由，強調普京沒有結束戰爭的打算。

此外，土耳其海事局在周二指，一艘運有芥花籽油的俄羅斯貨船在土耳其海域附近遭到無人機襲擊，這艘名為「MIDVOLGA-2」的貨船原定前往格魯吉亞，所幸船上13名成員均無傷。不過土耳其未進一步披露細節。烏克蘭則聲明，旗下部隊與今次事件無關。