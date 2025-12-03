比利時查涉招標欺詐案　拘捕歐盟前外交主管莫蓋里尼

路透社12月2日引述3位知情人士透露，比利時警方當日拘捕了歐盟外交政策前負責人，亦即歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）。此外，曾任歐盟對外行動署（EEAS）秘書長的聖尼諾（Stefano Sannino）也被捕。他們涉及一宗欺詐案，當局調查期間突擊搜查了多個地點。



圖為2019年10月17日，歐盟外交和安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）出席歐盟領袖峰會。 （Reuters）

歐盟檢察官辦公室（EPPO）表示，案件涉及歐盟資助、一個為9個月的初級外交官培訓項目，當中的合約投標疑涉欺詐。歐盟2021年宣佈推出這個計劃，翌年開始執行，通過招標程序授予歐洲學院承辦。檢察部門「強烈懷疑」在招標過程中，有人洩露了機密資訊。

當局2日的搜查範圍包括：歐盟駐布魯塞爾外交機構、位於布魯日的歐洲學院（College of Europe），以及嫌疑人的住所。EPPO稱共有3人被捕，但未有公開身份，理由是調查仍在進行中。路透社則根據消息人士稱，被捕者包括莫蓋里尼及聖尼諾。

圖為2022年4月22日，歐盟對外行動署（EEAS）秘書長的聖尼諾（Stefano Sannino）出席新聞發布會。（Reuters）

路透社指出，莫蓋里尼及聖尼諾均為意大利公民，在布魯塞爾外交圈內頗有名氣，兩人被捕消息在歐盟內部引起了軒然大波。其中，莫蓋里尼於2014年至2019年擔任歐盟外交和安全政策高級代表，至2020年出任歐洲學院院長。至於聖尼諾目前為歐盟委員會的中東、北非和海灣事務司司長。

歐洲學院發聲明，學院會全力配合當局的調查，強調致力維護學術和行政事務的誠信、公平和合規最高標準。