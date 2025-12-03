普京：俄羅斯無意與歐洲開戰　但已做好應戰準備

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）說，俄羅斯不希望與歐洲開戰，但如果歐洲執意要開戰，俄羅斯已做好戰鬥準備。



路透社報導，普京星期二（12月2日）說，歐洲國家在烏克蘭和平協定上提出的要求，對莫斯科而言「完全不可接受」。

他也譴責近期在土耳其附近發生的油輪遇襲事件是「海盜行為」，並強調俄羅斯將加大對烏克蘭設施和船隻的打擊力度。

一艘懸掛俄羅斯國旗、載有葵花籽油的油輪星期二在土耳其海岸外遭無人機襲擊，所幸船上13名船員沒有受傷。 烏克蘭方面否認與這宗事件有關。

一艘貨船在土耳其附近的黑海遭無人機襲擊後起火，濃煙滾滾。 （Reuters）

據烏克蘭國家通訊社11月29日引述烏國家安全局內部消息報導，烏國家安全局和烏海軍11月28日使用無人艇在黑海海域攻擊了兩艘油輪。遭襲的「凱羅絲」號和「維拉特」號都屬於俄羅斯「影子船隊」，目的地為俄羅斯黑海港口城市新羅西斯克。

事件導致兩艘油輪嚴重損壞，無法繼續航行。 俄羅斯外交部11月30日譴責，這是「恐怖襲擊」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

