大豆被驗出農藥殘留 中國叫停五家巴西出口商對華供應
撰文：聯合早報
出版：更新：
巴西農業部星期四（11月27日）說，接獲中國官方通知有五家巴西出口商被禁止對華輸入大豆。
巴西《聖保羅頁報》周三（26日）報道，中國當局在檢測中發現大豆經過農藥處理後，決定暫停6.9萬噸巴西大豆輸華。
綜合彭博社和路透社報道，巴西農業部在電郵中證實，有五家大豆出口商受影響，但未進一步說明。
農業部說，巴西共有2000多家實體已註冊向中國出口大豆，並稱「巴西與中國保持着穩固的戰略關係。」巴西今年將向最大農業貿易夥伴中國輸出超過1億噸大豆。
知情人士透露，受影響的五家巴西企業是嘉吉旗下兩家工廠，以及路易達孚集團、CHS Agronegócios和Tres Tentos Agroindustrial SA運營的工廠。
知情人士稱，中國在檢測中發現大豆摻雜了經農藥處理的麥粒。
儘管在與美國達成貿易休戰協議後，中國已恢復購買美國大豆，但在上述情況發生之際，中國仍在採購巴西大豆。由於擔心與第二大大豆供應國美國貿易戰期間，供應可能短缺，中國今年一直在大量採購巴西大豆。
知情者稱，上述措施僅影響特定工廠，貿易商仍可以從其他註冊廠向中國發貨。部分受到影響的貿易商正考慮如何處置已在海上的貨物，包括可能將貨物轉售至其他目的地。
今年1月，有五家巴西出口商也因相同理由被暫停向中國輸出大豆。 北京過後在5月巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）訪華前，恢復向這些企業購買大豆。
本文獲《聯合早報》授權轉載
特朗普促中方加快採購 路透：習特通話後已購入至少23億美國大豆貝森特：中方正按計劃採購美大豆 特朗普明年或與習近平會面四次特朗普：與習近平談及俄烏、大豆等議題 邀請習近平明年訪美美國農業部長：將在未來兩周與中方簽署大豆採購協議