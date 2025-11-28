大豆被驗出農藥殘留　中國叫停五家巴西出口商對華供應

巴西農業部星期四（11月27日）說，接獲中國官方通知有五家巴西出口商被禁止對華輸入大豆。



巴西《聖保羅頁報》周三（26日）報道，中國當局在檢測中發現大豆經過農藥處理後，決定暫停6.9萬噸巴西大豆輸華。

綜合彭博社和路透社報道，巴西農業部在電郵中證實，有五家大豆出口商受影響，但未進一步說明。

圖為2017年6月26日，巴西隆多尼亞州的一塊大豆田。（Getty）

農業部說，巴西共有2000多家實體已註冊向中國出口大豆，並稱「巴西與中國保持着穩固的戰略關係。」巴西今年將向最大農業貿易夥伴中國輸出超過1億噸大豆。

知情人士透露，受影響的五家巴西企業是嘉吉旗下兩家工廠，以及路易達孚集團、CHS Agronegócios和Tres Tentos Agroindustrial SA運營的工廠。

知情人士稱，中國在檢測中發現大豆摻雜了經農藥處理的麥粒。

儘管在與美國達成貿易休戰協議後，中國已恢復購買美國大豆，但在上述情況發生之際，中國仍在採購巴西大豆。由於擔心與第二大大豆供應國美國貿易戰期間，供應可能短缺，中國今年一直在大量採購巴西大豆。

2025年4月4日，在巴西最南端的南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）納奧梅托克（Nao Me Toque），一名農場工人在大豆收穫季節查看滿滿的筒倉。（Reuters）

知情者稱，上述措施僅影響特定工廠，貿易商仍可以從其他註冊廠向中國發貨。部分受到影響的貿易商正考慮如何處置已在海上的貨物，包括可能將貨物轉售至其他目的地。

今年1月，有五家巴西出口商也因相同理由被暫停向中國輸出大豆。 北京過後在5月巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）訪華前，恢復向這些企業購買大豆。

本文獲《聯合早報》授權轉載

