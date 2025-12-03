泰國查扣逾24億元涉東南亞詐騙集團資產　已查封陳志約100項資產

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）說，泰國已查獲約100億泰銖（24.4億港元）資產，並指這些資產與在東南亞營運詐騙園區的犯罪集團有關。



陳志在柬埔寨經營「太子集團」（太子集團網站圖片）

綜合法媒和《曼谷郵報》報道，阿努廷星期三（12月3日）說，這次遭查扣100億泰銖資產的疑犯均屬重案要犯，包括柬埔寨太子集團創辦人陳志、一名柬埔寨參議員，以及兩名泰國公民。

阿努廷強調：「調查將根據證據和不法行為展開。所有違法者都將依法處理，不會偏袒任何人。」

2025年9月29日，泰國曼谷，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）向國會宣讀部長會議的政策聲明。（Reuters）

美國司法部於今年10月起訴陳志，指他從事人口販賣、網絡詐騙等活動，並指揮設立在柬埔寨各地的詐騙窩點，向美國以及世界各地的受害者進行加密貨幣投資詐騙。被查獲的約150億美元比特幣，也是犯罪所得。

緊接着，多地政府展開行動，英國政府凍結與陳志有關的價值超過1億3000萬美元的資產，台灣和香港也開始充公與集團有關的資產。

圖為柬埔寨太子集團官網。（princeholdinggroup.com）

新加坡警方早前也說，已經查封陳志和同夥的資產，這些資產總值估計超過1億5000萬元。

泰國反洗錢當局星期二（2日）透露，已查封陳志約100項資產，包括土地、現金、奢侈品和珠寶，總值3億7300萬泰銖。

當局也充公了柬埔寨參議員、柬埔寨前首相洪森親信符國安近1500萬美元資產。

本文獲《聯合早報》授權轉載

