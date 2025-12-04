西班牙增至9宗非洲豬瘟　英國恢復非疫區豬肉進口

西班牙於12月2日公布， 在巴塞羅那（Barcelona）附近發現的非洲豬瘟個案增至9宗，感染的均為野豬，其中7隻死亡。英國環境食品及農村事務部（Defra）於3日公布，恢復批准未受疫情影響地區的西班牙豬肉進口，推翻上星期的全面禁令。



2025年12月2日，西班牙軍事緊急部隊（UME）成員和其他相關部門人員，在發現非洲豬瘟的地區進行消毒車輛。（Getty Images）

這是西班牙逾30年來，首次發現非洲豬瘟個案。西班牙是歐盟最大的豬肉生產國，也是英國的主要豬肉供應國，今年迄今已向英國出口了37,600噸豬肉，價值超過1.12億歐元（約10.16億港元）。

在西班牙上星期發現病例後，英國Defra曾下令全面禁止西班牙豬肉入口，但至3日推翻此限制，稱非疫區的出口可以照常進行，並補充說會繼續監測疫情情況。此舉使英國與歐盟做法保持一致，歐盟僅對疫情爆發地區設限。

圖為 2025年12月1日，西班牙巴塞羅那（Barcelona）附近的科爾塞羅拉公園（Collserola），早前有野豬被檢測到感染非洲豬瘟，當局在現場張貼警告。 （Getty Images）

路透社引述西班牙官員表示，包括墨西哥和加拿大在內，有部份國家尚未採取與歐盟和英國相同的做法，仍全面禁止西班牙各地豬肉進口。

由歐盟獸醫組成的特別工作小組，2日已開始在巴塞羅那開展工作，以協助控制疫情。