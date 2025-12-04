美防長Signal分享空襲也門計劃　傳國防部調查指或威脅美軍安全

路透社周三（12月3日）引述2名知情人士報道，美國國防部完成一項調查，指責防長赫格塞思（Pete Hegseth）3月使用個人設備上的聊天程式Signal分享打擊也門胡塞武裝（Houthis）計劃。報告指如果這些信息被攔截，可能危及美軍安全。



知情人士表示，這份報告來自五角大樓獨立監察長辦公室，並未就赫格塞思發布的信息是否屬於機密發表意見；但報告承認作為五角大樓負責人，赫格塞思可以決定哪些信息屬於機密、哪些信息不是。

2025年3月27日，圖為美國大西洋月刊（左）發布美國國安高層Signal群組的聊天對話截圖，其中提到美國針對也門胡塞武裝發動空襲的具體信息。（大西洋月刊網站）2025年3月21日，圖為美國防部長赫格塞思（右）。（Reuters）

五角大樓則在聲明表示，審查結果證明國防部長的清白。美國官員估計這份報告會於本週內公布。

赫格塞思在社交平台X（舊稱Twitter）上表示：「無機密資訊。完全無罪。案件結案。」

眾議院軍事委員會民主黨領袖、華盛頓州眾議員史密斯（Adam Smith）等多位民主黨人表示，這次調查顯示赫格塞思缺乏美國武裝部隊領導人應有的判斷力。

史密斯說：「這份報告嚴厲批評這位無能的國防部長，他完全不勝任這份工作，顯然對保護我們的軍人所需條件既不尊重也不理解。」