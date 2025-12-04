美國總統年初簽行政令試圖解散USIP　今改名「特朗普和平研究所」

美國白宮周三（12月3日）證實，美國和平研究所（USIP）已正式更名為「特朗普和平研究所」，以表彰特朗普對全球和平秩序的貢獻。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年2月曾簽署行政令，試圖解散美國和平研究所，後政府效率部（DOGE）亦曾將和平研究所作為削減聯邦政府規模的目標之一。惟今年5月，一名聯邦法官裁定DOGE的接管行為屬非法。



綜合美媒報道，特朗普在重返白宮後多次提及自己為解決國際衝突所做的努力，稱已促成以色列與哈馬斯、亞美尼亞與阿塞拜疆、泰國與柬埔寨、盧旺達與剛果之間的和平協議。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）在聲明中表示：「美國和平研究所曾是一個臃腫無用的機構，每年揮霍5千萬美元，卻未能帶來任何和平。如今，以總統名字命名的特朗普和平研究所——這個既優美又恰如其分的名稱，源自一名在不到一年內終結8場戰爭的總統——將有力地提醒人們，強有力的領導力能夠為全球穩定帶來怎樣的成就。」

報道指，特朗普正式將自己名字印上和平研究所前，就已接管該獨立實體並罷免其董事會。對此，代表USIP前領導層和工作人員的律師富特（George Foote）猛烈抨擊特朗普這一舉動。

2025年12月3日，美國和平研究所（USIP）已正式更名為「特朗普和平研究所（Donald J. Trump Institute of Peace）」（Reuters）

富特表示，「將和平研究所大樓更名無異於雪上加霜。聯邦法官已裁定政府武力接管行為違法。該判決因政府上訴而暫緩執行，這正是政府得以繼續掌控大樓的唯一原因。」他亦表示，「合法所有者終將勝訴，並將美國和平研究所及其大樓恢復至法定用途。」