普京稱與美國特使會談「非常有用」　指特朗普方案27點劃分四部份

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）帶領旗下團隊與訪俄的美國特使威特科夫（Steve Witkoff）就俄烏和平方案舉行長達約5小時的閉門會議後，普京周四（12月4日）表示會晤「非常有用」，他談到美方將美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的俄烏和平方案中的27點分成4部份，並提議分別討論。



俄新社引述普京表示，在莫斯科與美國談判代表舉行的近5個小時的會晤「必要」且「非常有用」。這次會談是基於普京與特朗普8月在阿拉斯加討論的提議。

12月2日晚，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）就俄烏「和平計劃」在克里姆林宮舉行會談。（Reuters）

普京指出，在與威特科夫的談判中，幾乎每個提議都要逐條討論，因此耗時5小時。據稱他並不認同美國提出的某些觀點，並認同終結俄烏衝突是一項艱鉅的任務。

據俄羅斯國營電視台播放的一段影片顯示，普京在訪問新德里前對《今日印度》表示：「俄羅斯無論如何都會『解放』頓巴斯地區（Donbas）。要麼我們用武力解放這些領土，要麼烏克蘭軍隊撤離。」