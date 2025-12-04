普京抵印度展開訪問　莫迪親自接機：印俄友誼經得住時間考驗

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）周四（12月4日）至周五訪問印度。他的專機周四晚降落在帕拉姆空軍基地，印度總理莫迪（ Narendra Modi）親臨基地迎接，兩人更熱情擁抱。



俄羅斯總統普京（左）2025年12月4日訪問印度，印總理莫迪（右）前往接機（Sputnik/Grigory Sysoev/Pool via REUTERS）

路透社報道，莫迪在普京抵達後表示，印俄友誼經得住時間考驗，大大造福兩國人民。

普京這次抵達印度展開為期兩天的國事訪問。印方在機場舉行歡迎儀式，莫迪在飛機舷梯旁迎接普京。

俄衛網稱，帕拉姆空軍基地是印度歷史最長的軍事基礎設施之一，在第二次世界大戰期間由英國修建。後來，基地的一部分被併入英迪拉甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport，IGIA）。

帕拉姆空軍基地用於印度國家高級官員出行、迎接外國高級貴賓和印度軍隊和物資運輸。

俄印關係早前惹來美國總統特朗普（Donald Trump）不滿，他8月曾多次向印度發警告，指責印度繼續購買俄羅斯石油，之後更對印度加徵的50%高額關稅，使美印關係惡化。