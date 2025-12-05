《紐約時報》控美國國防部及防長違憲　指新採訪政策侵犯言論自由

美國《紐約時報》（New York Times）於12月4日入稟，控告美國國防部及國防部長赫格塞思（Pete Hegseth），指五角大廈的新政策一系列新規定，已侵犯美國憲法中，第一修正案及第五修正案賦予媒體的權利，侵犯了言論自由。



圖為2025年10月15日，美國大批所有主流新聞機構的記者，因不滿國防部的新採訪政策，選擇交還記者證並撤離五角大廈。（Getty Images）

至少30家主流新聞機構抵制新規

五角大廈早前公布一份長達21頁的新規定，要求記者簽名遵守，並已於上月生效。文件要求記者同意，「不會唆使國防部僱員提供機密政府信息」，也「不會鼓勵國防部僱員分享非公開的資訊」。如果記者違規，有可能被貼上安全風險的標籤，並被禁止進入五角大樓採訪。

包括霍士新聞（Fox News）、《華盛頓郵報》（Washington Post）和路透社在內，至少30家新聞機構選擇放棄記者證，而拒絕簽署這項新政策。他們認為，該政策威脅到新聞自由，並妨礙獨立新聞採訪。

圖為2025年10月15日，美國大批所有主流新聞機構的記者，因不滿國防部的新採訪政策，選擇交還記者證並撤離五角大廈。（Getty Images）

《紐約時報》：試圖控制政府不喜歡的報道

路透社報道，根據《紐約時報》向哥倫比亞特區聯邦地區法院提交的入稟文件，被告還包括五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）。帕內爾發聲明中表示，已留意到《紐約時報》的訴訟，並期待在法庭上回應對方的論點。

《紐約時報》在訴狀中稱，該政策侵犯了言論自由權和正當程序權，如果該政策生效，將「剝奪公眾獲取有關美國軍方及其領導層的重要資訊」。《紐約時報》發言人Charlie Stadtlander在聲明中批評，這項政策試圖控制政府不喜歡的報道，侵犯了媒體根據憲法第一修正案和第五修正案享有的獲取信息權利。