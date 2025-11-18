BBC主席：特朗普誹謗指控毫無根據　堅決應對法律行動

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前表示，將就英國廣播公司（BBC）紀錄片不當剪輯其發言提告，並索償10億美元至50億美元（78億港元至390億港元）。BBC董事會主席沙阿（Samir Shah）於11月17日向員工發電郵稱，BCC將「堅決應對」特朗普提出的法律行動。



2025年11月13日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump）在白宮簽署行政命令前發表講話。（Reuters）

BBC上週表示，沙阿已致函特朗普，就剪輯一事道歉，但公司強烈反對特朗普提出誹謗訴訟。沙阿在17日的信中重申，公司的立場不變，已決心抗爭到底，認為對方的誹謗訴訟沒有任何依據。他又指出，BBC非常清楚所獲資金的特殊性，即來自繳納電視牌照費的英國民眾，公司有必要予以保護。

此前，BBC一部紀錄片剪輯了特朗普在2021年國會騷亂前的講話，被指令人有錯誤印象，以為特朗普直接呼籲支持者衝擊國會。事件因前準則顧問撰寫的內部文件近日曝光，引起巨大輿論爭議。BBC總裁戴維（Tim Davie）及新聞部門首席執行官特尼斯（Deborah Turness）已於9日宣布辭職。