烏克蘭外長：不應重複《慕尼黑協定》悲劇　需實現「真正和平」

烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）說，烏克蘭希望與俄羅斯實現「真正的和平而不是妥協讓步」。



路透社報道，瑟比加周四（12月4日）在歐洲安全與合作組織（OSCE）年度部長級會議上說：「當年在慕尼黑背叛子孫後代的人的名字我們銘記在心。那樣的悲劇決不能重演。原則絕不可撼動，我們需要真正的和平，不是妥協退讓。」

圖為2025年5月18日，烏克蘭總統澤連斯基和美國副總統萬斯在羅馬會面。時任烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克、外長瑟比加，與美國國務卿魯比奧均有出席。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ）

瑟比加所指的是1938年與納粹德國簽署的《慕尼黑協定》。根據協定，英國、法國、意大利同意納粹德國吞併捷克斯洛伐克境內的蘇台德（Sudetenland）地區，以避免戰爭，但最終未能遏制希特拉的野心。《慕尼黑協定》因此成了「綏靖主義」的代名詞。

瑟比加說：「歐洲過去簽署了太多不公平的和平協議。所有這些協議都只會導致新的災難。」他同時也感謝美國為推進和平努力，並承諾烏克蘭將「利用一切機會努力結束這場戰爭」。

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）兩天前在克里姆林宮，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行了近五個小時的會談。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱美俄本次會談「相當不錯」，並相信普京希望看到戰爭結束，但他說，現在判斷會談會帶來怎樣的結果還為時過早。

12月2日晚，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）與美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）以及特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）就俄烏「和平計劃」在克里姆林宮舉行會談。（Reuters）

普京也形容與美方的會談非常有益，但他同時表明，美國提出的和平計劃中有一些俄方不同意的內容。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周三（3日）指出，他的團隊正在為在美國舉行的會議做準備，並將繼續與特朗普的代表進行對話。

歐洲安全與合作組織是一個覆蓋歐洲、北美、中亞地區的安全和人權機構，致力於在戰後烏克蘭發揮作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

