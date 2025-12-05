普京：AI協助開發藥物及醫療進步下 人類絕對可以延長壽命
撰文：王海
出版：更新：
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）12月4日出訪印度前接受印度傳媒訪問。當被問到他對永生的看法時，普京駁斥了這種講法。他表示，儘管現代科學可以明顯延長壽命，但「萬物皆有盡頭，只有上帝是永恆」。
據《今日印度》(India Today）報道，普京被問到：「您認為永生可以實現嗎？」普京表示：「萬物皆有盡頭，只有上帝永生。我們可以百分之百可以延長壽命。我確信我們能做到。」
普京從公共衛生領域過往的發展來佐證自己的觀點：「77年前，印度人的平均壽命是31歲，現在大約是70歲。這就是醫療保健的作用。在印度，嬰兒死亡率降低了四倍。這些都是醫療保健努力的成果。」
普京又表示：「科技進步，特別是人工智能，將加速這一進程。如果將人工智能應用於醫療保健，如果將AI應用於藥物研發，它將產生巨大的影響。」
普京同時重申人類生命終究是有限的。 「然而，萬物皆有盡頭。」
