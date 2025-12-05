美軍再對東太平洋涉毒船隻發動打擊　4人死亡

美國國防部12月4日（周四）宣布，美軍在東太平洋再次對涉嫌運載非法毒品的船隻發動致命打擊，造成4名男子死亡。此前曾有部分美國官員及戰爭法專家質疑涉毒船打擊行動的合法性，認為這些行動或使直接參與者未來面臨起訴。



綜合外媒報道，美國南方司令部在社交平台X上發布此次打擊的影片，並發表聲明稱，「在防長赫格塞思（Pete Hegseth）的指示下，南方之矛聯合特遣部隊（Joint Task Force Southern Spear）在國際水域，對一艘由已被指定為恐怖組織運營的船隻實施一次致命打擊。」

司令部亦稱，「情報證實，該船載有非法毒品，並正沿着東太平洋一條已知的販毒路線航行。船上4名男性販毒恐怖分子被擊斃。」

《華盛頓郵報》此前報道稱，赫格塞思在9月2日的首次販毒船打擊後面臨愈來愈多審查，據悉，赫格塞思當時的命令是「殺光所有人（kill everybody）」。

2025年12月2日，美國華盛頓特區，圖為赫格塞思在內閣會議上回應委內瑞拉船隻遭到二次襲擊事件。（Reuters）

政府辯稱，美國正與毒品走私者交戰，此類空襲在戰爭規則下是合法的，但大多數法律專家則駁斥這種說法。官員和專家表示，這些所謂的毒品走私者其實對美國不構成迫在眉睫的攻擊威脅，也並非像特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府試圖辯稱的那樣，與美國處於「武裝衝突」狀態。