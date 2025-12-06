英國調查揭AI深偽技術：冒充醫師散播健康假資訊　誘導消費保健品

英國事實查核機構Full Fact最新調查揭露，AI深度偽造技術正被用於冒充真實醫生及專家，在TikTok等社群平台大量散播健康假資訊，誤導民眾購買未經科學驗證的保健品。



調查發現，數百段偽造影片利用AI篡改知名醫師影像與言論，推銷如「緩解更年期症狀」的益生菌等產品，引發社會對數字詐欺與錯誤健康資訊氾濫的高度警覺。利物浦大學健康不平等（health inequalities）領域專家泰勒羅賓遜教授（Prof David Taylor-Robinson）與前英國公共衛生署（PHE）總監塞爾比（Duncan Selbie）等人，均成為深偽技術受害者。他們的公開演講畫面遭竄改，被捏造推薦美國保健品公司Wellness Nest的產品。

英國調查揭露，AI深度偽造技術正被用於冒充真實醫生及專家。（Canva）

不僅TikTok，Full Fact也在 X、Facebook 和 YouTube上發現類似的深度偽造影片，這些內容都與Wellness Nest或Wellness Nest UK相關。Wellness Nest聲明與這些深偽影片「100%無關」，強調從未使用AI推介公司產品，但承認無法監控全球合作夥伴。

自由民主黨人呼籲徹底取締冒充醫療專業人員的AI深偽技術。TikTok回應已移除與泰勒羅賓遜和塞爾比有關的違規影片，並稱有害誤導性的 AI 生成內容是整個產業的挑戰，其將持續投資新方法來偵測並移除違反社群規範的內容。