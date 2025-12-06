博爾索納羅長子「繼承父業」　宣布2026年角逐總統挑戰盧拉

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的長子、參議員弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）周五（12月5日）表示，將代表其父所屬的極右翼自由黨，參加2026年總統大選，挑戰現任左翼總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。



弗拉維奧在社交平台X上發文稱，父親已將「繼續推動國家計劃的使命」託付給他，並附上一張親吻父親頭部的照片，強調自己「不會坐視家庭失去希望、民主崩解」。

博爾索納羅今年9月因策劃政變罪被判刑27年，目前正在服刑，且被禁止參選公職。儘管如此，民調顯示他仍是巴西兩極化政治的核心人物。觀察人士表示，要成為與盧拉競爭的有力競爭者，任何反對派候選人都必須先取得關鍵的選民基礎及極右領袖博爾索納羅的明確支持。

巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）9月16日居家監禁期間突感不適，由警方護送緊急送醫。圖為2025年8月16日，他在巴西利亞一家醫院接受體檢。(Reuters)

自由黨主席內托（Valdemar Costa Neto）表示，弗拉維奧稱，博爾索納羅已經確認了他的預選資格。

弗拉維奧現為巴西參議院議員，曾任里約熱內盧州議員，以強硬治安立場著稱。他曾因家族政治辦公室挪用公款指控受到調查，但案件已被法院駁回，他本人始終否認不法行為。