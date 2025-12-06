英國副首相：重新加入歐盟關稅同盟或會帶來益處　惟非當前政策

英國副首相林德偉（David Lammy）近期表示，英國考慮重新加入與歐盟的關稅同盟或會帶來益處。不過他亦指，重新加入關稅同盟並非目前工黨政府的政策，但他能看到歐盟以外國家如何從關稅同盟中獲益。



英國天空新聞（Sky News）報道，林德偉在接受News Agents播客採訪時表示，「顯而易見，脫歐嚴重損害我們的經濟，導致我們失去一個重要的市場，並造成嚴重的摩擦。那些認為脫歐是好事的人散布了謊言。」

2025年12月2日，英國副首相兼司法大臣林德偉（David Lammy）在國會就刑事法院改革發表部長聲明。（Reuters）

當被問及是否希望英國重新加入關稅同盟時，他表示，「這並非我們目前的政策，也不是我們目前的立場。但你可以看到像土耳其這樣的國家，加入關稅同盟後似乎從中受益，經濟增長顯著，這一點顯而易見。」

工黨的競選宣言承諾不重新加入單一市場或關稅同盟，但在疲弱的經濟增長預測出爐後，議員和顧問對此議題施加的壓力正與日俱增。

2025年12月1日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦發佈演說。（Reuters）

但英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）的首席秘書鍾德麟（Darren Jones）在下議院仍駁斥林德偉的言論，稱工黨的政策將在議會宣布，而不是「透過播客」。