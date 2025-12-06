哥倫比亞漁民家屬指控美軍炸運毒船「法外處決」　向人權組織申訴

一名哥倫比亞男子的家人稱男子死於美國在哥倫比亞近海的一次空襲，向美洲人權委員會提交申訴。



據路透社報道，這名哥倫比亞男子的律師說，男子的家人已將此案提交至美洲人權委員會，要求追究美國近幾個月來在加勒比海和太平洋發動致命襲擊的責任。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府近日加大對所謂「販毒船」的打擊力度，至今已有至少83人死於美國的定點導彈襲擊。

2025年11月27日，適逢美國感恩節，總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘與軍人通話後，與媒體交談。（Reuters）

9月15日，42歲的漁民卡蘭薩（Alejandro Carranza）在哥倫比亞太平洋海域的一次美軍襲擊中喪命。卡蘭薩的家人和美籍律師科瓦利克（Daniel Kovalik）本周代表受害者家屬向設在華盛頓的美洲人權委員會正式提交申訴。

2025年12月5日，這張未註明日期的照片拍攝於哥倫比亞聖瑪爾塔海岸，圖為哥倫比亞漁民卡蘭薩（Alejandro Carranza）在他的船上自拍。（Reuters）

申訴書說，今年9月，美軍在哥倫比亞附近加勒比海域空襲一艘民用船，導致駕駛這艘船的卡蘭薩喪生。美方這一行為屬於非法攻擊，嚴重違反《美洲人的權利和義務宣言》中有關生命權、獲得公正審判權和正當法律程序等相關條款。

科瓦利克指出，由於擔心遭到美方報復或哥倫比亞境內極右翼準軍事組織暴力威脅，多數遭遇類似事件的受害者家屬不敢公開維權。提起申訴的卡蘭薩家屬已收到死亡威脅。

科瓦利克說，他希望追究美國戰爭部長赫格塞斯和其他美國官員在下令發動空襲行動中的責任。哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）10月被美國財政部制裁，也是委託科瓦利克為代表律師。

他在12月4日接受採訪時說：「我希望赫格塞思（Pete Hegseth）被開除。我希望美國政府賠償受害者，道歉並停止殺戮。」

白宮發言人凱利（Anna Kelly）回覆路透社說，襲擊販毒船是特朗普總統打擊販毒集團戰略的一部分。她在電郵中說：「這些果斷打擊的目標都是被美國情報部門認定的毒品恐怖分子，這些人把致命毒品運到我們的國家。」

特朗普政府曾指出，它正與販毒集團進行一場非國際性的武裝衝突，這些集團已在美國造成數千人死亡。

五角大樓未立即回應置評請求。

2025年12月5日，這張未註明日期的照片拍攝於哥倫比亞聖瑪爾塔海岸，圖為哥倫比亞漁民卡蘭薩（Alejandro Carranza）在他的船上自拍。（Reuters）2025年10月18日，美國白宮宣布，已在海上摧毀一艘運潛艇，造成2名「毒品恐怖分子」死亡。潛艇上倖存的2人將分別被遣返至厄瓜多爾和哥倫比亞。（X@WhiteHouse）

美洲人權委員會是美洲國家組織下設機構，成立於1959年，負責受理、審查和調查關於涉嫌侵犯《美洲人的權利和義務宣言》《美洲人權公約》及其他美洲人權條約所保障人權的申訴，並將相關案件移交美洲人權法院進行訴訟。

本文獲《聯合早報》授權轉載

