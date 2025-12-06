南非研究：非洲企鵝數量因食物短缺銳減　若不干涉恐2035年絕種

一項最新研究顯示，生活在南非沿海的瀕危物種非洲企鵝，因食物短缺而數量銳減，亟需採取措施以避免滅絕。



新華社報道，非洲企鵝（African penguin）學名為斑嘴環企鵝，是唯一一種分布於非洲的企鵝。2023年，非洲企鵝的全球繁殖對數量首次跌破1萬對，促使世界自然保護聯盟在2024年將它列入瀕危物種紅色名錄，評級為「極危」。

2024年11月6日，南非開普敦，圖為企鵝在海灘上棲息。（Getty）

南部非洲海岸鳥類保護基金會等南非環保組織在今年6月說，按照目前的減少速度，野生非洲企鵝很可能到2035年就會滅絕。

於周五發表在學術期刊《鴕鳥：非洲鳥類學雜誌》上的這項研究，由南非林業、漁業和環境部與英國埃克塞特大學組成的團隊聯合開展，對1995年至2015年間南非開普敦附近達森島和羅本島上的繁殖對和換羽成年企鵝的數量進行分析。

結果顯示，由於主要食物來源沙丁魚數量大幅下降，在這兩個最重要的非洲企鵝繁殖地2004年繁殖的企鵝中，約有95%在接下來的八年裏因食物短缺而死亡。

2024年9月7日，南非開普敦，圖為兩隻企鵝在西蒙鎮海灘附近棲息。（Getty）

研究報告共同作者、埃克塞特大學生態與保護中心的謝爾利博士指出，2004年至2011年間，南非西部沿海的沙丁魚數量持續減少，導致非洲企鵝食物嚴重短缺，估計造成約6萬2000隻育齡企鵝死亡。他還說，非洲企鵝數量銳減並非僅限於達森島和羅本島，其他地區也出現類似情況。在過去30年裏，非洲企鵝的全球種群數量下降近80%。

研究人員說，他們發現捕撈作業和環境變化導致沙丁魚產卵成功率下降，進而造成這種魚類的數量大幅下降，因此恢復南非沿海的非洲企鵝種群數量絕非易事，但人類仍可採取避免過度捕撈、提供人工巢穴等措施避免非洲企鵝滅絕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

