印度航班混亂持續 IndiGo取消逾385航班 民航局去信要求解釋
撰文：官祿倡
出版：更新：
印度航班持續混亂進入第6日，有旅客因航班取消而滯留，印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）12月6日再取消385個航班。印度航空監管機構就此事向靛藍航空發出警告通知，要求對方在24小時內，就持續多日的航班混亂情況作出解釋。
路透社報道，印度民航局（DGCA）表示，混亂導致每天有數百個航班遭取消，並限期一日之內要求回應，否則將被罰款，指靛藍航空未能因應政府新規，提供必要安排，以確保航班正常營運。
路透社引述消息人士指，靛藍航空周六取消位於班加羅爾的124個航班、孟買的109個航班、新德里86個航班以及海得拉巴的66個航班。混亂狀況導致改簽旅客選擇其他航空公司，而機票價格因此激增，當局則在當日設定票價上限。報道引述現場乘客，指當日有數百名乘客聚集班加羅爾與孟買機場，還有人不知道航班取消。
印度政府11月起收緊夜間航班的運作限制，包括將機師可執行的夜間航班數量上限，從一週6班大幅減至2班，旨在保證機師有足夠時間休息。靛藍航空則在周三聲明，指過去兩天其航班運營受到重大影響，原因包括惡劣天氣、航班擁堵，以及印度政府新頒布的機組排班規則。
民航局周五宣布因應緊急狀況對靛藍航空豁免新規，還指示靛藍航空在周日晚結清所有退票，並且指示應設立專案部門協調投訴與退款。靛藍航空則保證在12月10日至15日恢復正常營運。
