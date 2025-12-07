英國有示威者向倫敦塔加冕王冠展櫃潑灑食物　4人被捕｜有片

英國倫敦塔的珠寶館12月6日早上約10時發生刑事毀壞案，4名示威者走向一個展示鑲鑽帝國王冠的展櫃，其中兩人分別向展櫃玻璃塗抹食物，又高叫民主已崩潰等口號。當局指四人已被逮捕，王冠未有受損。警方調查期間，珠寶館暫時關閉。



從示威組織「奪回權力」（Take Back Power ）發放的片段顯示，4名成員向擺放帝國王冠的展櫃潑灑蘋果蓉及吉士醬，又宣稱有錢人囤積財富，但無家可歸者卻橫屍街頭，呼籲向富人徵稅及召開永久性質的民眾大會。

帝國王冠為英國君主制的著名象徵，其最初是為喬治六世（George VI）的加冕禮而於 1937 年製作的，王冠上包含了 2,868 顆鑽石、17 顆藍寶石、11 顆祖母綠、4 顆紅寶石和 269 顆珍珠，重量超過一公斤。查理斯三世曾在2023年加冕日離開威斯敏斯特教堂時佩戴過它。除加冕典禮之外，此一價值連城的王冠僅在正式場合使用，如議會開幕大典；其餘時候它會被存放在倫敦塔的珠寶館內。

警務部長 Sarah Jones表示，這一事件「令人不齒」，並補充說：「民主的抗議權利與不可接受的行為之間有着明顯的區別。」

「奪回權力」運動最近幾週出現在環保抗議組織「停止石油」（Just Stop Oil）活動人士使用的社交媒體平台上，後者稱前者為「新計畫」。「停止石油」組織過去亦曾發起多宗引人注目的抗議活動，其中包括向梵高名作《向日葵》淋潑罐頭蕃茄湯以及爬上高速公路龍門架。該組織於今年3月宣布停止直接行動。