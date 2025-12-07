波音：特朗普的股權計畫不適用於美國大型國防企業

波音公司防務部門負責人12月6日表示，美國總統特朗普（Donald Trump）提出的政府入股戰略產業的計畫不適用於大型國防企業，包括波音、洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）、RTX和諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）等大型傳統國防承包商。這個說法與早前一位美國高級政府官員的說法有所不同。



波音防務、航太與安全部門行政總裁帕克（Steve Parker）周六在加州舉行的列根國家國防論壇一個小組討論會上表示，政府希望企業投資建設相關設施，而大型承包商預計無需政府援助即可完成投資。他補充說：「這實際上只適用於供應鏈，特別是對於那些正在崛起的小型公司而言，這可能是一條出路。」

帕克又指，波音公司近期在密蘇里州聖路易斯市投資數十億美元，將在當地生產戰鬥機。

2025年8月，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾表示，特朗普政府正在考慮收購包括洛歇馬丁在內的主要國防承包商的股權（Reuters）

今年8月，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，特朗普政府正在考慮收購包括洛歇馬丁在內的主要國防承包商的股權，此舉推高了洛歇馬丁、波音和其他國防公司的股價。