美國戰略不再稱俄羅斯為「直接威脅」　克里姆林宮表示歡迎

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12月7日接受塔斯社訪問時表示，俄方歡迎美國總統特朗普（Donald Trump）政府修改國家安全戰略，不再將俄羅斯稱為「直接威脅」。



佩斯科夫周日稱，美國更新後的戰略刪除了將俄羅斯描述為直接威脅的措辭，轉而呼籲在戰略穩定問題上與莫斯科開展合作。他說：「我們認為這是一個積極的步驟，莫斯科將先仔細研究和分仔這份文件。」

路透社報導，自俄羅斯2014年吞併克里米亞以及2022年入侵烏克蘭以來，美國戰略一直將莫斯科列為主要威脅。 然而，美國上周五公佈的最新《國家安全戰略》政策措辭有所緩和，敦促雙方開展有限合作。 這份長達29頁的新戰略檔案闡述了特朗普的外交政策願景，即「靈活現實主義」，並指出美國政策的首要原則是「對美國有利」。

2022年3月2日，俄軍勢如破竹，佔領赫爾松（Kherson），馬里烏波爾戰事開打。同日，聯合國通過決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但未獲安理會通過。圖為3月3日駐紮在基輔附近的烏克蘭部隊。（General Staff of the Armed Forces of Ukraine Facebook）

有輿論認為，特朗普政府最新的舉動符合特朗普一貫對普京讚賞有加的風格，或會引起反對人士的批評和指責。儘管特朗普政府維持了對俄羅斯的制裁，但外界視他對莫斯科的態度仍然軟弱。

此外，歐洲盟友也密切關注美國的這一轉變，擔憂美國有所軟化的措辭可能會削弱其對抗莫斯科的努力，尤其是在俄烏戰爭持續進行的情況下。