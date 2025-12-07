美國國家安全戰略被逼重回孤立主義　更要小心強盜邏輯

美國白宮最近低調發佈了特朗普 （Donald Trump）第二任期的《國家安全戰略》報告（NSS）。美國每任總統都會發佈《國家安全戰略》報告，實際上就是在闡述其任內的戰略外交方向。相較於2022年拜登（Joe Biden）政府版本的《國家安全戰略》報告，新版報告在內容架構、核心目標與政策路徑等方面做了重大調整。總體上，報告以「聚焦本土安全、重塑半球主導、調整全球義務」為主線，體現了特朗普「美國優先」的政治理念，凸顯出鮮明的現實利益導向。



2022年版報告的核心邏輯是維持美國的全球主導地位，強調通過強化盟友體系、拓展價值觀影響力、在全球關鍵區域保持前沿存在等方式，遏制競爭對手崛起，延續了冷戰後美國長期秉持的「全球干預」安全模式。而新版報告徹底顛覆了這一思路，明確主張「只有當其他國家的行為直接威脅到美國利益時，其事務才與我們相關」，將戰略重心由全球主導轉向本土與西半球安全。

本土安全成為首要關切。報告強調，美國要將自身利益放在首位，明確指出邊境安全、移民管控、打擊跨國犯罪是國家安全的優先事項。此外，報告要求進一步加強美國經濟，通過平衡貿易、保障關鍵供應鏈、再工業化等方式確保經濟安全。

主導西半球成為戰略優先。報告給予西半球前所未有的高度重視，強調要「重申和執行門羅主義」，通過強化在拉丁美洲的軍事存在，應對移民潮、毒品問題及地區敵對勢力崛起，以恢復美國在該地區的主導地位。 這意味着門羅主義所宣導的「美洲是美洲人的美洲」理念，重新成為美國西半球戰略的核心指導思想。 報告甚至還提出了所謂的門羅主義「特朗普推論」（Trump Corollary），並將其作為西半球行動的理論依據 。

門羅主義是美國孤立主義的擴大版，試圖將南北美洲打造成亞歐大陸無法影響到的美國後花園，只聽令於美國。 雖然大家都知道特朗普有濃厚的孤立主義傾向，但像這樣公開寫進《國家安全戰略》裹還是頭一次，標誌着美國要實質性轉向「孤立主義」。

這份報告裹說：「我們的精英們嚴重誤判了美國人民願意永遠承擔與國家利益無關的全球責任的程度。 他們高估了美國同時資助一個龐大的福利監管行政國家以及一個龐大的軍事、外交、情報和外援體系的能力。他們押上了巨大且具有破壞性的賭注，支援全球主義和所謂的『自由貿易』，結果掏空了美國經濟和軍事優勢所依賴的中產階級和工業基礎。他們允許盟友和夥伴將自身的防務成本轉嫁給美國人民，有時甚至將我們捲入衝突中。」

這屬於給美國重回孤立主義找理由，雖然這些理由看上去也沒錯，但屬於選擇性無視了。美國過去這70多年，從美國主導的全球化秩序裹獲得多大的利益。美國並不是好心才去維持全球秩序，美國並不是基於所謂推行價值觀去滿世界充當世界員警，實際上是為了自身利益，滿世界拱火，通過搞亂中東，讓亞歐大陸無法凝聚成一體，來維持美國霸權地位的穩固。特朗普只提維持全球霸權給美國帶來的負擔，絲毫不提全球霸權給美國帶來，顯然是不對的。

美國從200多年前建國開始，就一直有濃厚的孤立主義思潮，這源自於美國得天獨厚的地理優勢。美國自身資源豐富，可以自給自足，而且美國周邊沒有可以對其造成威脅的大國，所以美國建國的時候，華盛頓就提出，堅持不與任何國家結盟，不捲入任何洲的列強紛爭，完全獨立地處理國際事務的孤立主義外交原則。 一直到二戰的珍珠港事件。

而後美國依靠二戰中獲得的巨大影響力，一舉成為二戰後的霸主，不但構建了二戰後的全球秩序，並依靠美蘇爭霸，讓歐洲基於對蘇聯的恐懼，牢牢被綁定在美國戰車上，至今無法解除對美國的依賴和滲透。美國也因為成為全球化的最大得益者，自然從此不提孤立主義。

然而，隨着美國開始走下坡路，無力維持美國霸權的情況下，美國不再是全球化的最大受益者，那麼美國自然有路徑依賴，就會出現重回孤立主義的傾向。美國重回孤立主義並非美國主動選擇，而是美國霸權衰弱的大背景下，不再是全球化的最大受益者，所以才需要戰略收縮，美國不得不重回孤立主義。

特朗普有濃厚的重回孤立主義傾向。 其實準確說是，美國有重回孤立主義傾向，才會選出特朗普。

更不要認為美國重回孤立主義，是關起門來不管天下事了。恰恰相反，正因為美國要重回孤立主義，所以才需要通過離岸制衡的思維去搞亂全世界。 所謂離岸制衡，就是坐山觀虎鬥的意思，也就是待在遠處的霸權國家，通過搞亂地區，來實現制衡的效果，其實就是不讓地區發展起來，從而避免威脅到自己。

圖為2025年10月19日，以軍重新空襲加沙地區，南部汗尤尼斯（Khan Younis）竄起濃煙。（Reuters）

這就有點像，美國在外面劫掠財富很久後，在自己家裹蓋了大房子。現在因為美國自家後院著火，美國要縮回去滅火，但美國不想自己縮回去後，外面沒過幾年都到處是大房子了。所以美國就想着在縮回去之前，先通過這些棄子把外面瓶瓶罐罐都打爛，這樣美國還想着縮回去滅完火後，悶聲發展一段時間，可以重新出來領導世界。

這種自己爛了，就見不得別人好的心態，是相當美式強盜邏輯。 美國的強盜邏輯思維，就是自己爛了，也見不得別人好的心態。特朗普越是想重回孤立主義，就越想要搞亂外部，對此需要有清醒認知。

當然，換個角度看，新版戰略報告作出的調整，顯然是美國基於自身綜合實力與全球戰略環境評估後的重大抉擇，折射出其全球戰略收縮的深刻變化。面對當前沉重的債務負擔、多線戰略博弈的資源困局、跨大西洋夥伴關係鬆動和對中國崛起的戰略焦慮，曾經自詡「世界員警」的美國開始重新審視其全球戰略目標，並對美國的國家安全戰略進行深度調整。 這些調整不僅將深刻影響美國自身的戰略佈局，更將引發全球戰略格局的連鎖反應。新的國際秩序會比我們想像的來得更快......