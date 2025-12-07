美國88歲老兵打工惹心酸　澳洲網紅募捐1400萬元供他退休

美國密歇根州一名88歲的退伍老兵，因一段解釋自己為何仍需在超市打工維生的影片在網絡走紅，在數千名陌生網民的捐助下，現已獲得約180萬美元（約1400萬港元）的善款。



這位名叫班巴斯（Ed Bambas）的老兵，其故事被澳洲創作者韋登霍弗（Sam Weidenhofer）拍攝成影片。他在影片中解釋，自己因七年前妻子病逝，加上前雇主通用汽車破產停發養老金，為支付妻子醫療費用已賣掉房產，不得不在梅傑超市擔任收銀員，每周工作五天以維持生計。

收到捐款后，班巴斯感動得哭泣。（Samuel Weidenhofer）

韋登霍弗在影片結尾發起募捐倡議，隨後通過眾籌平台GoFundMe為班巴斯拉籌集資金。捐款在不到36小時內迅速突破100萬美元，截至目前總額已接近180萬美元。

韋登霍弗表示，「在美國，沒有88歲的老人應該因為生活所迫而工作，這讓我心碎。」

韋登霍弗還說：「我只是想給他一個退休的機會」。