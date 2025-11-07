羅浮宮劫案｜館內密碼竟是「這6個字母」　11年前已被警告但懶理

法國羅浮宮上個月發生價值8800萬歐元（約港幣7893萬元）的珠寶竊案，震驚全球。



近日揭露其監控系統密碼竟為「Louvre」，另一由國防承包商Thales負責的系統密碼則為「Thales」。部分安保設備直到最近仍使用已停更的Windows 2000與Windows Server 2003。

羅浮宮（mika-baumeister/unsplash）

專家早在2014年就警告，簡易密碼與老舊系統讓警報、門禁與監控網路極易遭入侵，但館方顯未積極改善。

警方證實，竊賊10月利用家具電梯闖入，盜走皇冠珠寶。法國參議院聽證會上，警官指羅浮宮資通訊基礎建設亟需「緊急現代化」，管理階層早已知情。文化部長達蒂下令成立新安保部門，館方董事會也將於7日召開危機會議。

離譜的是，監視系統密碼除了偷懶用「羅浮」，另一組密碼Thales正是國防承包商的公司名稱。Thales在歷史和文化上有相當特殊的涵義，主要源自古希臘哲學家泰勒斯（Thales of Miletus），他是西方哲學的奠基人之一，被譽為「科學之父」和「幾何學之父」。他主張萬物本源為水，這是人類首次用理性而非神話解釋自然現象。

他還精準預測公元前585年的日食，象徵人類從迷信走向科學的轉折點。公司以哲學家命名，強調創新與智慧防禦的意涵。發生竊案，格外諷刺。

英國泰晤士報報導，匿名員工向法媒爆料，國家審計署報告批評館方豪擲數百萬歐元購藏品，卻嚴重忽視安保經費。審計長莫斯科維奇直言：

皇冠珠寶失竊無疑是震耳欲聾的警鐘。

報告指出，截至去年僅39%展廳裝有攝影機，升級計畫拖到2032年才完工，步伐「緩慢到令人遺憾」。

館長德卡爾（ Laurence des Cars）回應，認同多數建議，且安保改善原定於竊案後數周啟動。目前四名嫌犯遭羈押，珠寶仍下落不明，其中一人曾短暫於龐畢度中心擔任保安。總統馬克宏推動的蒙娜麗莎專屬展間計畫，也因預算從8億暴增至11.5億歐元，面臨資金短缺與超支風險。

