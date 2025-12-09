特朗普對日F-15戰機遭雷達照射保持沈默　日媒：日中熱線無法接通

日本近日聲稱其自衛隊F-15機12月6日（上周六）兩度遭中國遼寧號艦載機以雷達照射。有日媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其內閣主要官員都未就事件發表公開聲明，美國政府現時明顯希望避免與中國發生衝突。另有報道指，就自衛隊F-15戰機遭中國軍機雷達照射事件，日中兩國國防部門之間的熱線電話一直無法接通。日方曾試圖聯絡中方，但中方並未回應。



《日經新聞》9日報道，日本防衛省6日稱，一架中國軍機在沖繩本島東南的國際水域上空，多次用雷達照射一架日本自衛隊F-15戰機。

2025年12月9日，圖為日本自衛隊F-15戰鬥機。（X@jointstaffpa）

報道指，美國似乎正試圖與當前的日中爭端保持距離。這場爭端源於日本首相高市早苗早前發表「台灣有事論」。

儘管美國駐日本大使格拉斯（George Glass）曾發文批評中國，但美國總統、副總統和內閣官員大多避免公開表態。《日經新聞》7日曾就「雷達照射」事件向白宮和美國國務院尋求置評，但都沒有獲得回應。

據《讀賣新聞》同日報道，在遼寧艦載機對自衛隊F-15飛機雷達照射後，日本方面隨後撥打日中軍事熱線電話。

這條熱線是兩國於2018年6月啟動的「海空聯絡機制」的重要組成部分，該機制是兩國建立的緊急通訊系統。熱線成立於2023年3月，同年5月，日本時任防衛大臣濱田靖一與中國時任國防部長李尚福曾使用此專線。但據日本一位防衛省高級官員透露，此後「該熱線一直沒有實際使用」。

2025年12月8日，圖為日本自衛隊F-15戰鬥機。（X@jointstaffpa）

報道指，內閣官房長官木原稔8日在記者會上表示，他對有關熱線使用情況的問題「不予置評」，但他補充道：「為了避免兩國之間發生意外衝突，確保日中兩國國防部門及時溝通至關重要。」鑑於緊急情況下若無法溝通，將難以避免意外軍事衝突，日本政府將繼續敦促中方保持對話。