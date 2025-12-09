美高中學生組人肉「卍」發希特勒反猶言論　警立案展仇恨犯罪調查

美國加州聖何塞市布蘭漢姆高中近日發生一起種族仇恨事件，多名學生在學校足球場上以人體排列成納粹「卍字符」圖案，並將照片連同希特勒（Adolf Hitler）的反猶太言論發布於社交媒體。當地警方12月5日就此立案，展開仇恨犯罪調查。



校長西爾伯格爾德（Beth Silbergeld）發表聲明，嚴厲譴責此行為是「令人不安且不可接受的反猶太主義行徑」，強調這類針對猶太學生的舉動絕不應在校園出現。

她表示，校方在接獲匿名舉報後已迅速辨識涉事學生，並正推行多項教育措施，幫助學生理解大屠殺歷史及仇恨符號的影響。

學生在Instagram上發表「人肉卍字符」照片。

加州州參議員科特斯（Dave Cortese）亦批評事件，指出「仇恨行為對年輕人、家庭及社會影響深遠」。

校方宣布將與反誹謗聯盟、灣區猶太聯盟等組織合作，提供相關支援與資源，以修復事件造成的傷害。

目前涉事學生面臨紀律處分，但因受《家庭權利與隱私法》保護，其具體身份及懲處內容未對外公開。