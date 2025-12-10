中國代表呼籲烏克蘭問題各方爭取早日達成和平協議

央視新聞報道，中國常駐聯合國副代表孫磊9日在安理會審議烏克蘭問題時發言，呼籲構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。



孫磊說，當前，烏克蘭問題進入談判解決的關鍵階段，國際社會圍繞烏克蘭危機的討論愈發向談判聚焦、向和平靠攏，各重要利益攸關方提出了一些和談倡議、舉行了一系列接觸。中方對這些進展表示歡迎，支持一切通向和平的努力，希望國際社會共同努力，推動危機早日實現政治解決。中方呼籲有關各方抓住積極勢頭，相向而行，展現政治意願，持續積累共識，爭取早日達成一份公平、持久、有約束力的和平協議。

孫磊強調，有關各方曾達成明斯克協議、新明斯克協議，但最終仍爆發了危機，歸根到底是沒有妥善解決彼此安全關切，沒有解決衝突的根源問題。新的和平協議應以此為鑑。中方呼籲各方秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，牢記安全不可分割原則，重視並妥善解決彼此合理安全關切，特別是衝突的根源問題，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

2025年12月8日，英國倫敦唐寧街10號門外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左一）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默，左二）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，右二）和德國總理默茨（Friedrich Merz，右一）在會晤後交談。 （Reuters）

孫磊指出，儘管和平呼聲十分強烈，但地面戰事仍未停歇。中方呼籲衝突當事方展現最大程度克制，嚴格遵守國際人道法，切實保護平民和民用基礎設施安全。中方呼籲國際社會加大人道救援力度，幫助受危機影響的民眾渡過難關。

孫磊表示，中方在烏克蘭問題上的立場客觀公正、一以貫之，那就是呼籲停火止戰、堅持勸和促談、推動政治解決。中方將繼續為推動危機政治解決發揮建設性作用。