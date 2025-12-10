魯比奧促泰國與柬埔寨立即停止邊境衝突 遵守《吉隆坡和平協議》
撰文：王海
出版：更新：
泰國與柬埔寨近日再度發生邊境流血衝突，美國務院呼籲兩國軍隊立即停止敵對行動。國務卿魯比奧（Marco Rubio）在一份聲明中表示，美國對衝突「深表關切」。此前，雙方於12月7日（周日）再次交火，兩名泰國士兵在衝突中受傷，數萬平民逃離兩國邊境。
美國《國會山報》（The Hill）9日引述一份國務院的聲明報道，魯比奧敦促泰國與柬埔寨「立即停止衝突行動，保護平民，並要求雙方回歸到10月26日《吉隆坡和平協議》（Kuala Lumpur Peace Accord）中涵蓋的降溫措施」。
該協議在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的見證下，由柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）和泰國總理阿努廷（Anuthin Chanwirakun）共同簽署。
該協議是在特朗普與馬來西亞總理安華（Anwar bin Ibrahim）的敦促下簽署。特朗普曾威脅泰國與柬埔寨，假如繼續交戰就要取消對這兩個東南亞國家的貿易優惠。
柬埔寨和泰國之間由來已久的緊張關係在7月份因領土爭端而升級。衝突持續了五天，造成雙方數十人死亡，並迫使超過10萬平民撤離邊境地區。
泰柬邊境再起衝突 在柬中國人：炮彈滿天飛 自己準備撤離泰柬邊境戰火重燃至少10死 特朗普籲遵守停火協議泰柬邊境衝突至少5死24傷 泰軍：行動將持續至領土安全得到保證泰柬衝突︱兩國邊境再交火 互指對方先挑釁