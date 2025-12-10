魯比奧促泰國與柬埔寨立即停止邊境衝突　遵守《吉隆坡和平協議》

泰國與柬埔寨近日再度發生邊境流血衝突，美國務院呼籲兩國軍隊立即停止敵對行動。國務卿魯比奧（Marco Rubio）在一份聲明中表示，美國對衝突「深表關切」。此前，雙方於12月7日（周日）再次交火，兩名泰國士兵在衝突中受傷，數萬平民逃離兩國邊境。



美國《國會山報》（The Hill）9日引述一份國務院的聲明報道，魯比奧敦促泰國與柬埔寨「立即停止衝突行動，保護平民，並要求雙方回歸到10月26日《吉隆坡和平協議》（Kuala Lumpur Peace Accord）中涵蓋的降溫措施」。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡會議中心，在美國總統特朗普（Donald Trump，右）的見證下，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，左）與柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，中）簽署《柬埔寨-泰國和平協議》後合影留念。（Getty）

該協議在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的見證下，由柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）和泰國總理阿努廷（Anuthin Chanwirakun）共同簽署。

該協議是在特朗普與馬來西亞總理安華（Anwar bin Ibrahim）的敦促下簽署。特朗普曾威脅泰國與柬埔寨，假如繼續交戰就要取消對這兩個東南亞國家的貿易優惠。

2025年11月30日，美國佛羅里達州，美國國務魯比奧（Marco Rubio）與烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov，不在圖中）會面後向媒體發表講話。（Reuters）

柬埔寨和泰國之間由來已久的緊張關係在7月份因領土爭端而升級。衝突持續了五天，造成雙方數十人死亡，並迫使超過10萬平民撤離邊境地區。