柬埔寨稱願意對話　泰國外長：前提是他們停止敵對行動

柬埔寨首相洪馬內的高級顧問亞拉（Suos Yara）星期二（12月9日）接受路透社訪問時說，柬埔寨願意立即與泰國舉行雙邊會談，稱「如果雙方同意坐到談判桌前開始溝通，那將是非常好的事情。」

對此，泰國外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）回應說，泰國願意傾聽柬埔寨的意見，但前提是柬埔寨停止敵對行動並主動邁出第一步。

西哈薩說：「柬埔寨現在能做的就是停止他們的所作所為，並表明願意進行對話。」

2025年12月8日，在柬埔寨奧多棉吉省，泰國和柬埔寨在有爭議的邊境地區發生衝突，人們逃離家園。(Reuters)

另據新華社報導，泰國陸軍第二軍區星期二晚通報說，泰柬之間連日來的衝突已導致四名泰國士兵喪生，另有68名泰國士兵受傷。

通報說，當天上午9時至下午5時，柬埔寨軍隊對泰軍在多個區域的基地和據點發動猛烈攻擊，使用BM-21火箭炮125次，發射約5000枚火箭彈，出動33架無人機。受柬方攻擊的主要地區包括烏汶府、四色菊府和素林府邊境地區。泰軍以相應的武器火力予以回應。目前戰鬥仍在持續。

泰國陸軍第二軍區稱將全力捍衛泰國主權。

本文獲《聯合早報》授權轉載

