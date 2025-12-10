馬斯克「罕見」承認：如果能重來就不搞DOGE了

如果能回到今年1月20日特朗普總統就職的這天，還會選擇領導美國「政府效率部」（DOGE）嗎？這個問題顯然戳中了馬斯克的痛處：他重重嘆了口氣，避開鏡頭望向遠方，苦笑着給出答案，「不，不會了。」



據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）10日報道，在卸任DOGE負責人半年後，這位美國科技富豪罕見公開談及這段白宮履職經歷。

在周二發布的一期Podcast採訪中，馬斯克告訴主持人凱蒂·米勒，在他的領導下，DOGE在節省納稅人資金方面所做的工作「有點成效但不多」。凱蒂·米勒是前特朗普政府助手，她的丈夫是現任白宮副幕僚長斯蒂芬·米勒。

「我們取得了一點點成功（a little bit successful）。」他說，相關工作「叫停了大量毫無意義、純屬浪費的資金撥付」，「我想大部分時間我都不敢相信自己在那裏。當時這一切似乎都非常超現實，」

但當凱蒂直接問他，如果能回到過去，他是否還會加入DOGE時，馬斯克表情漠然地思忖片刻，隨即坦言，「我想，如果可以重來，我不會接手DOGE，而是會全身心投入到自己的公司業務中。」

2025年9月21日，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於亞利桑那州格倫代爾市（Glendale）出席美國右翼評論員柯克（Charlie Kirk）的追悼會。（Reuters）

「那樣的話，就不會有燒車的事了」，他補充道。美媒指出，這指的是政府削減開支後，特斯拉經銷商遭受的一系列縱火及蓄意破壞事件。

凱蒂體恤地附和，「你為此確實放棄了很多。」「是啊……」馬斯克又是一聲長嘆。

他接着說道，如果把錢流向政治腐敗的渠道截斷，「對方肯定會大鬧一場」。

凱蒂隨即追問，華盛頓的經歷是否讓他對其運作方式感到幻滅。

馬斯克這次沒有遲疑，很快回應說「其實吧，我一開始也沒抱多大幻想。」這句話逗得凱蒂笑了出來。

據《野獸日報》報道，DOGE最終於今年11月宣告正式解散，較原定期限提前了8個月。該部門曾宣稱已為美國政府削減數百億美元開支，但美媒卻披露，在其監管範圍內，該財年的聯邦開支反而激增了 2200 億美元。

報道同時指出，此前DOGE風波平息後，馬斯克曾在採訪中將這段白宮經歷輕描淡寫為「一段有趣的支線任務」，而此番是他首次承認，這段經歷不僅毫無意義，還對其造成巨大損害，甚至葬送了自身聲譽。

隨着馬斯克5月離開白宮，轟轟烈烈的「特馬聯盟」決裂同步上演：雙方因《大而美法案》爆發激烈爭執，特朗普一度怒稱要取消馬斯克旗下企業的聯邦合同，馬斯克則放話計劃組建「美國黨」對抗共和黨。

直到今年9月，二人在查理·柯克的葬禮上實現公開決裂後的首次同框，馬斯克還在社交媒體曬出與特朗普的合照，配文「為了查理」。此後二人關係似乎有所修復，11月馬斯克還到訪白宮，出席了與沙特王儲的晚宴。

上周被問及馬斯克是否「重返朋友圈」時，特朗普說「我非常喜歡埃隆」，同時暗示二人分歧源於電動汽車補貼的削減，「我認為我們相處得很融洽。」

在凱蒂的博客節目上，馬斯克也評價特朗普是自己認識的「最風趣的人」。

他提到特朗普在白宮與紐約當選市長佐赫蘭·馬姆達尼的互動，「他（特朗普）極具幽默感，是那種渾然天成的風趣，毫不費力。」

馬斯克所指的，是上個月特朗普在白宮橢圓形辦公室接見民主黨籍的馬姆達尼時的場景，這對昔日死敵竟當着鏡頭表現得頗為親昵：特朗普多次與馬姆達尼握手並輕拍其手背，還不時觸碰或輕捶對方手臂，「姿態像個父親一樣」。

2025年11月19日，美國華盛頓特區舉行美沙投資論壇，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）等人合影，美國富豪馬斯克（Elon Musk）站在二人中間。（Reuters）

而在歐盟的「助力」下，特朗普與馬斯克的感情最近甚至有些「升溫」。

日前，歐盟對馬斯克旗下社交媒體平台X開出1.2億歐元（約合1.4億美元）罰單。這是歐盟依據《數字服務法》作出的首例處罰，引發美國政府強烈不滿。

當被問及歐盟針對X的巨額罰款時，當地時間12月8日，特朗普在白宮說「我認為這不對」，並抨擊歐盟「正走向一些非常糟糕的方向」。

「看着，歐洲必須非常小心，」特朗普對記者表示，「（他們）在做很多事情。我們希望保持歐洲的歐洲本色。但歐洲正走向一些糟糕的方向。這對民眾非常不利，非常不利。」

他繼續說，「我們不希望歐洲改變太多。他們正走向一些非常糟糕的方向。」

特朗普補充道，馬斯克沒有給他打電話請求幫助，但他稍後會去了解此事的更多細節。

本文獲《觀察者網》授權轉載

