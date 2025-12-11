澤連斯基：烏克蘭不需要其他國家施壓舉行選舉

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）星期三（12月10日）說，他已與烏克蘭議會討論了與舉行選舉相關的法律和其他問題，並敦促包括美國在內的其他國家不要就此問題施加壓力。



路透社報導，澤連斯基星期二（9日）說，如果美國和基輔的其他盟友能夠確保選舉安全，他準備在三個月內舉行選舉。

此前，美國總統特朗普（Donald Trump）暗示烏克蘭政府正以戰爭為藉口逃避選舉，澤連斯基的這番言論正是對此的回應。

澤連斯基在當晚的影片講話中表示，他已與議員們進行了實質性討論，並補充說，他不會允許「任何針對烏克蘭的猜測」。

他說：「如果包括我們在華盛頓的關鍵夥伴在內的合作夥伴如此頻繁、如此具體地談論烏克蘭的選舉，談論在戒嚴令下舉行選舉，那麼我們必須用烏克蘭法律的回答每一個問題和疑慮。」

「這並不容易，但我們絕對不需要在這個問題上施加壓力。我希望議員們能夠提出他們的觀點。安全挑戰取決於合作夥伴，尤其是美國。政治和法律挑戰必須由烏克蘭來應對，而且他們也一定會應對。」

法律禁止戰時選舉，但澤連斯基的任期已於去年結束，他正面臨來自特朗普的再次施壓，要求他舉行選舉。

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）一直譴責澤連斯基是「不合法的」談判夥伴，因為他拒絕舉行選舉。

澤連斯基和其他官員駁斥了在俄羅斯頻繁空襲烏克蘭全國、前線駐紮近百萬軍隊、數百萬烏克蘭人流離失所的情況下舉行選舉的想法。

