美聯邦法官裁定　特朗普政府部署國民警衛隊到洛杉磯命令無效

美國加州一位聯邦法官12月10日（周三）裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）必須停止向洛杉磯部署國民警衛隊，並指示將這些部隊的管轄權歸還該州的民主黨州長。法官的裁決認為特朗普派兵前往加州「平亂」越權。



據路透社報道，三藩市聯邦地區法官布雷耶（Charles Breyer）的這項裁決，是特朗普試圖向民主黨管治城市部署國民警衛隊這一舉措遭遇的最新法律挫敗。特朗普今年在國內多個民主黨主政城市動用軍隊的舉措非同尋常。美國最高法院最終可能需要對此問題作出「終極裁決」。

法官認為，特朗普接管加州國民警衛隊，並將其派往洛杉磯及周邊地區，以應對針對美國移民部和海關執法局（ICE）的抗議活動，此舉越權。布雷耶表示，沒有證據支持政府有關這些抗議活動是反抗政府的叛亂，從而構成派遣軍隊的法律基礎。

2025年6月18日，美國加州聖塔安娜市，加州國民警衛隊成員在聯邦建築大樓外站崗。（Reuters）

布雷耶也駁斥了政府有關法院無權審查總統在緊急情況下接管州國民警衛隊決定的講法，稱這種觀點過於地解讀總統的權力。布雷耶指：「建國先賢們將我們的政府設計成一個權力互相制衡的體制。然而，被告方卻明確表示，他們想要的僅僅是一張空白的制衡紙。」

法官的裁決源自加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）提出的一宗訴訟。紐瑟姆要求法院阻止特朗普政府今年8月份的一項命令，該命令將300名加州國民警衛隊士兵的聯邦控制權延長至2026年2月2日。

國民警衛隊在平時由各州控制，但在特定情況下可以被聯邦政府徵召入伍。

白宮發言人在法官頒布裁決後發表聲明稱，特朗普有權合法部署軍隊應對「暴力騷亂」，並表示政府最終會在這個問題上勝訴。

紐瑟姆則表示，他期待這些國民警衛隊成員能夠重新回到州政府的管轄之下。

2025年12月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國務院出席甘迺迪中心榮譽獎章頒獎晚宴（State Department Kennedy Center Honors Medal Presentation Dinner）時發表講話。（Reuters）

特朗普曾表示，在洛杉磯、芝加哥、華盛頓、孟菲斯和波特蘭部署軍隊是必要的，以打擊犯罪，保護聯邦財產和人員免受抗議者的侵害。