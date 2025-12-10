日本7.5級地震｜震前「鯰魚會發狂」是真的？飼主拍片揭意外真相

在日本，「鯰魚在地震會暴動」這一傳言廣為人知。不過8日深夜，日本青森縣外海發生規模7.5地震，卻有民眾觀察到，家中飼養的鯰魚並未出現傳聞中「鯰魚遇到地震會暴動」的行為。



日本網友在X發文表示家中飼養的鯰魚在發生地震時，僅換個地方繼續睡覺，並沒有出現任何「暴動」行為。（截取自X@not_Rrider）

日本青森縣外海發生7.5級地震時鯰魚的反應：

鯰魚在日本大地震時沒有異常暴動行為

日本昨深夜發生大地震後，氣象廳針對北海道、東北地區發布海嘯注意警報。網友「Rじゃない方のらいだー」在社群平台「X」發文保平安之餘，還分享家中飼養的鯰魚在發生地震時，僅換個地方繼續睡覺，並沒有出現任何「暴動」行為。

從畫面上可見，魚缸中的水因地震劇烈晃動，不斷溢出，而魚缸中的魚隨着波浪搖晃，僅移動位置，但無異常反應。

此現象引發日本網友討論：

「希望你們全家都平安無事！餘震仍在繼續，請務必小心」

「還好沒有跳出魚缸。不知道其他魚有沒有受傷。對於養魚愛好者來說，即使魚缸固定好了，地震的強烈搖晃仍然會讓人感到非常害怕」

「阪神淡路大地震發生時，我在三個 90 公分的水族箱裡養了紅尾魚和其他魚類，但牠們沒有反應，水箱裡的大部分水都溢出來了，淹沒了整個房間」



