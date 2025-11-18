中日關係緊張 大阪民宿「中國籍老闆」嘆訂單被取消：3年來首次
撰文：TVBS新聞網
日本首相高市早苗先前針對「台灣有事」的答辯，引來中國強烈反彈，中方更呼籲民眾停止赴日旅遊、慎重規劃留學，導致大量退票、取消住宿出現。
大阪有位中國籍、經營民宿的男子直言：
3年來從未遇過這樣的情況。
中國呼籲民眾停止赴日 中國籍民宿業者：3年來首次
《每日新聞》報道，這位在大阪難波經營民宿3年的40歲中國籍男子自17日上午以來，已接到2通取消預訂住宿的電話，他坦言：「這是我第1次遇到這種情況。」
據稱取消的客人均為中國公民，他們在電話中表示接獲政府指示、要求避免前往日本。經營民宿的中國籍男子無奈地表示：
國家之間的事務不能由個人決定，但中日關係密切，如果這種情況持續下去，將會對很多方面產生影響。
根據大阪觀光局的統計，2025年1月至9月共有約426萬名中國遊客前往大阪旅遊、相較2024年同期成長了1.5倍，然而如今這波中日之間的緊張恐將造成影響。
不只住宿，在大阪、神戶有著22家燒肉店及壽司店的餐飲集團「あじびるグループ」的58歲代表本岡玲二對中國要求民眾不要赴日的決定感到失望，加上大阪關西世博會10月剛結束，他擔憂日本經濟會出現下滑，並稱：「拋開政治因素，我們確實擔心任何可能抑制消費的障礙。」
