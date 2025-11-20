大阪飛上海航班因機械故障延誤6小時　旅客獲1萬日元補償

11月19日，原定由日本大阪飛往上海浦東的吉祥航空HO1338航班延誤超過6小時。

11月20日，吉祥航空回應稱，該航班因機械故障發生延誤。有乘客透露，航班一直延誤至凌晨，「一度以為被困日本回不去了」。



《極目新聞》報道，HO1338航班原定日本當地時間11月19日晚上10時10分在大阪關西機場起飛，北京時間晚上11時45分飛抵上海浦東機場，但航班延誤了6小時15分鐘到達，最終於日本當地時間11月20日凌晨4時53分才起飛，北京時間上午6時抵達上海浦東機場。

吉祥航空HO1338航班延誤超過6小時。（極目新聞）

有乘客在社交平台發文稱，剛延誤時大家還以為是平常事，很快就可以解決，未料遇上機械故障，飛機維修，工作人員稱新飛機過來接替，一直延誤到凌晨，「飛機大故障，一度以為被困日本回不去了」。該乘客後來透露，航空公司向每名旅客補償一萬日元（折合約493港元）。

航班延誤信息。（航旅縱橫）

原本執飛11月19日HO1338航班是波音787-9寬體機，故障發生後，另一架同型號客機於北京時間11月20日0時38分從上海浦東機場起飛，1小時35分鐘後抵達大阪關西機場，之後將HO1338次航班的乘客接回上海。