特朗普將分別與泰柬兩國領袖通話 尋求結束衝突
撰文：韓學敏
出版：更新：
泰國和柬埔寨持續在邊境衝突，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月10日表示，周四會分別與兩國領導人通話，相信自己可以再次促成雙方和解，停止衝突。
美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）已經分別接觸兩國，要求遵守早前達成的協議，呼籲雙方把重型武器撤出邊境地區，並協調清除地雷。
泰國首相阿努廷（Anutin Charnvirakul）此前回應指，衝突「非一通電話能解決」，明確表態無意停止軍事行動。
柬埔寨國防部通報，泰軍使用砲火、武裝無人機並多次派遣F-16戰機進入柬領空，部分炸彈落入民居附近。泰方則指控柬軍發射BM-21火箭彈，其中一枚落入素輦府醫院附近，迫使醫患緊急撤離。
截至目前，雙方衝突已造成10多人死亡。其中泰國有5名士兵陣亡，數十人受傷，邊境地區40萬人要撤離。柬埔寨則有9名平民死亡，包括一名嬰兒，46人受傷。
