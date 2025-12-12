澤連斯基：已向美提交修訂版和平方案　領土歸屬須經全民公投決定

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月11日（周四）表示，烏克蘭已向美國提交一份更新版的和平計劃，其中草案將烏克蘭軍隊規模定為80萬人。澤連斯基稱該計劃除包含20項內容外，亦包括安全保障和重建烏克蘭的協議，而美方曾討論過在頓巴斯部分地區設立「自由經濟區」的想法，並要求烏軍從這些地區撤出，但強調任何領土讓步都需要透過全民公投來決定。



綜合《基輔獨立報》（Kyiv Independent）、路透社報道，澤連斯基在對記者發表講話時稱，「俄羅斯人想要整個頓巴斯地區，但我們不接受。我相信烏克蘭人民會回答這個問題。無論是通過選舉還是全民公投，烏克蘭人民都必須擁有發言權。」

2025年12月9日，意大利羅馬，圖為澤連斯基在羅馬會見意大利總理梅洛尼（不在圖中）。（Getty）

另據路透社報道，澤連斯基已於周四與美國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和特使威特科夫（Steve Witkoff）在內的美國高級官員進行視像通話，討論烏克蘭的安全保障問題。

澤連斯基表示，安全保障是所有後續步驟中最關鍵的一環。當前至關重要的是，這份安全保障文件必須明確回應烏克蘭民眾最關切的問題，即一旦俄羅斯再次發動打擊，烏夥伴將採取哪些具體行動。他表示，美烏團隊將加緊工作，力爭在短期內就安全保障的具體內容達成清晰、可操作的方案。

澤連斯基亦表示，俄羅斯從哈爾科夫州、蘇梅州和第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的部分領土撤軍是討論內容之一。而至於頓內茨克州的歸屬問題，美方提出一項「妥協方案」，要求烏軍從頓內茨克州撤出，同時要求俄軍不進入該地區。

2025年10月31日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔會見記者。（Reuters）

領土爭端仍是和平協議中最具爭議的問題之一。目前俄羅斯控制頓巴斯地區約85%的領土，此前在與美國就俄烏和平協議框架進行磋商時，俄羅斯多次表示，希望控制整個頓巴斯地區，並要求美國非正式地承認俄方對該地區的控制。

烏克蘭則表示，不願將俄羅斯在戰場上未能贏得的領土拱手相讓，認為俄羅斯不應因其發動的戰爭而獲得任何好處。

白宮：如有望達成和平協議 特朗普不排除派員赴歐談判

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）周四表示，如果俄烏雙方最終有可能達成和平協議，不排除總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於本週末派遣代表前往歐洲參加會談，她還強調各方能否推動和談進展以達至和平的前景「仍懸而未決」。

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）向媒體表示，特朗普對這場戰爭的雙方都感到極其失望，並對有關和談的會談「已經厭倦了為開會而開會」。