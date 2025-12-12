美國加州建築氣體爆炸至少6傷　事發一刻屋頂炸飛傳有震感｜有片

美國加州一個住宅區12月11日發生氣體爆炸，事件引發大火，燒毀至少一棟房屋，並有一棟建築受損，另有6人受傷送院。消防接報派出至少75名人員到場將大火救熄，相信受傷6人中有2人是沿街施工隊伍的工人，醫院指傷者中有3人危殆。



美國美國廣播公司（ABC）旗下ABC7 news報道，事發當地時間上午9時30分左右，根據現場影片可見，一棟房屋突然發生爆炸，之後燃起大火，巨大氣浪將屋頂和墻壁炸飛。

有提供錄下事發一刻閉路電視錄影的居民表示，當時自己身處家中，突然間發生震動，墻上放置的物件墜落，查看錄像後感覺「就像在看戰爭影片」。

事發前有一個挖掘道路的施工隊在附近施工，旨在加擴人行道與單車道。報道引述一間氣體電力公司指，他們在當天早晨7時30分接到施工隊伍損壞一條地下氣體管道的報告，並派員抵達現場，在9時25分左右阻止氣體泄漏，稱爆炸在管道關閉10分鐘後發生。