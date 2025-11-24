加密貨幣暴跌 特朗普家族虧10億美元 兒子唱反調：絕佳買進時機
在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）二進白宮期間，他家族的財富因加密資產而大幅膨脹。如今特朗普家族連同他的支持者卻因持有的數位貨幣劇烈波動而被狠狠修理一番。
冠上特朗普大名的迷因幣8月以來市值已下跌約1/4，特朗普次子埃里克（Eric Trump）持有的比特幣挖礦企業價值從高點腰斬；而今年開始買進比特幣的特朗普社群媒體公司，股價也在歷史低點徘徊。
整個加密資產在這波大崩跌下來，總共蒸發超過1萬億美元（約7.8萬億港元）。據彭博億萬富豪指數估算，特朗普家族的財富已從9月初的77億美元滑落至約67億美元，主要反映加密投資組合擴大後帶來的損失。
這些持有部位牽涉不少複雜交易，不只是簡單押注幣價走勢。如今一般投資人投入和特朗普相關計畫的管道更多，也因此更容易受創。像是今年總統就職典禮周末宣布發行的特朗普迷因幣，若在高點買進，到本月幾乎已血本無歸。
儘管如此，特朗普次子埃里克毫不退縮。他發布給彭博的新聞稿說：
這是絕佳的買進時機。敢在回檔時進場、願意承受波動的人，最後才是贏家。我從未像現在這樣看好加密幣和金融體系現代化的未來。
比特幣自2009年問世以來，確實歷經多次大跌，但最終都一路攀高。不過，特朗普家族在加密資產上仍有某種緩衝；除了持有正在下跌的代幣和加密相關企業股票，他們也能透過參與這個產業，用其他方式賺錢。
以他們共同創立的加密平台 World Liberty Financial 為例，特朗普家族名下相關代幣的帳面價值雖然下跌，但不論價格如何，他們依舊可分得代幣出售所得的一部分。
喬治城大學金融學教授安哲（Jim Angel）說：
散戶投資人只能純粹投機；特朗普家族不只可以投機，還能自己創造代幣、賣代幣，並從交易中賺錢。
以下是特朗普家族加密相關資產在這波暴跌概況一覽：
1. 特朗普媒體蒸發8億美元
特朗普媒體與科技集團（TMTG，Truth Social 的母公司）上周三股價跌到歷史新低，跌勢和該公司跨入加密幣領域大有關係。
2. World Liberty Financial帳面損失近30億美元
特朗普家族旗下主力的加密事業World Liberty Financial 擁有自家代幣 WLFI。這枚代幣價格從9月初的0.26美元一路跌到約0.15美元。
3. American Bitcoin至少損失3.3億美元
特朗普就職約兩個月後，家族又投入另一項加密新計畫。埃里克與小特朗普（Donald Trump Jr）和加密公司 Hut 8 合作，透過一連串複雜交易，由 Hut 8 提供自家比特幣挖礦設備，換取新公司 American Bitcoin Corp. 的多數股權。
4. 特朗普迷因幣損失近1.2億美元、2.2億美元代幣解鎖
特朗普迷因幣自總統就職典禮的周末宣布推出後，價格一路大跌；而自8月底以來又再跌掉約25%。家族在這枚代幣中的持有規模仍不透明。
