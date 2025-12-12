新加坡副總理下周一訪華　與丁薛祥重慶主持中新合作會議

應中國國務院副總理丁薛祥邀請，新加坡副總理兼貿工部長顏金勇下星期一（12月15日）將正式訪問中國重慶，並與丁薛祥共同主持第21屆新中雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議。今年也是中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目啟動十周年。



這將是顏金勇與丁薛祥第二次，分別以JCBC新方、中方聯合主席身份主持會議。上一次會議去年11月在新加坡舉行。這也將是顏金勇第二次以副總理身份訪華，他今年9月曾到訪廣州、深圳和北京。

JCBC成立於2003年，是新中最高層級的年度雙邊合作機制。新中兩國每年共同召開會議，評估雙方之間的實質合作。

據新加坡總理公署文告，顏金勇和丁薛祥也將在同一天共同主持，新中三個政府間合作項目——蘇州工業園區、天津生態城、中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目的聯合協調理事會（Joint Steering Council，簡稱JSC）會議。JSC將評估三個政府間旗艦項目取得的進展，並商討如何進一步推動項目發展。

此外，顏金勇和丁薛祥也將舉行雙邊會晤。

今年是中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目實施十周年。這個項目自啟動以來，秉承「現代互聯互通與現代服務」主題，加強了新中兩國間在金融與數字服務等領域的互聯互通，並促進了中國西部與更廣泛地區之間的更大範圍合作。

顏金勇和丁薛祥也將參觀，展現重慶互聯互通項目的特色項目，並出席重慶互聯互通項目啟動十周年相關紀念活動。

顏金勇也將與中共重慶市委書記袁家軍會面。

陪同顏金勇出訪的包括新加坡外交部長維文醫生、數碼發展及新聞部長楊莉明、教育部長李智陞、主管能源與科技事務的人力部長陳詩龍醫生、永續發展與環境部兼國防部高級政務部長扎吉哈、數碼發展及新聞部兼衛生部高級政務部長陳傑豪、貿工部兼文化、社區及青年部高級政務部長劉燕玲、交通部兼國家發展部高級政務部長孫雪玲，以及各政府部門和機構的官員。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

