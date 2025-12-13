澤連斯基視察前線為士兵授勳　指重奪庫皮揚斯克多處意義重大

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月12日（周五）在社交平台X發文透露，自己於當日視察了哈爾科夫州（Kharkiv）東部的庫皮揚斯克（Kupiansk）前線，並為駐紮在前線士兵頒發國家獎章。



烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報道，烏軍於周五成功奪取包括金德拉希夫卡（Kindrashivka）、拉季基夫卡（Radkivka）在內的庫皮揚斯克多個定居點及街區，切斷俄軍的補給線，顯著穩定庫皮揚斯克地區的局勢。

澤連斯基在X平台表示，「俄軍一直吹噓已攻佔我們的庫皮揚斯克。他們向全世界散播烏克蘭虛弱的謊言。但他們在撒謊，你們才是真正的強者。」澤連斯基亦稱，烏克蘭正在捍衛自己的陣地。且烏軍在前線的防禦越強大，烏方在談判中的立場就越穩固。

據悉，雖然庫皮揚斯克南部的戰鬥仍在持續，但該地區的整體局勢保持穩定。烏克蘭國民衛隊發聲明稱，「庫皮揚斯克已處於烏國防軍的火力控制範圍內，敵軍所有突破防線的企圖均告失敗。」此外，烏軍目前正逐步推進，計劃全面奪回庫皮揚斯克。

俄羅斯總統網站11月20日發布消息，俄武裝力量總參謀長格拉西莫夫說，俄軍已控制庫皮揚斯克。