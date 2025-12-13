WSJ：美軍首次海上攔截中國赴伊朗貨船 沒收軍事裝備包括武器
撰文：張涵語
《華爾街日報》12月12日（周五）報道，美軍上月於印度洋截獲一艘從中國駛向伊朗的貨船，並檢獲包括武器在內的軍事裝備，旨在阻止伊朗重建本國武器庫。今次沒收行動是近年來已知美軍首次攔截從中國運往伊朗的貨船，報道截至目前未能確定貨船名稱和船東。
報道指，行動在上月實施，時間較美軍本周扣押委內瑞拉油輪行動還要更早，並在沒收行動後繼續放任船隻按原定航程行駛，旨在干擾伊朗通過秘密行動採購軍事裝備。
報道引述消息人士指，貨船事發時正駛經斯里蘭卡海岸外的數百英里處，美方早前收集到的情報指出，這批貨物將運往專門為伊朗導彈計劃，採購零件的伊朗公司。而這批被沒收的貨物可能涵蓋可用於伊朗常規武器的零件，而貨物已經遭美方銷毀，此外，檢獲的零件屬於軍民兩用物品。
報道形容美軍今次沒收行動罕見，此舉正值聯合國今年9月重新對伊朗頒發軍火貿易制裁之際。今次行動由美國印太司令部執行，不過軍方拒絕回應，報道指伊朗與中國外交方面均未回應置評請求。
美國在今年6月介入伊朗與以色列戰爭，並對伊朗三座核設施投下炸彈。以色列與伊朗在美國等國際斡旋下停戰。
