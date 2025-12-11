英國男每天狂飲能量飲料　血壓飆到254兼中風　戒後8年仍有後遺症

英國一名50多歲健康男性突然病倒，被診斷出嚴重高血壓，並且引發缺血性中風，初步藥物治療也不見效果，竟是因為他每日狂灌8罐能量飲料。這項病例研究本週被發表在期刊《BMJ病例報告》（BMJ Case Reports）。



醫療團隊指出，患者左側身體無力麻木，行走、吞嚥及說話困難，就醫檢查才發現，控制感覺和運動的大腦區域血管阻塞，血壓飆到254/150毫米汞柱，遠超正常值上限的120/80毫米汞柱。

英國一名50多歲健康男性突然病倒，被診斷出嚴重高血壓。（示意圖，immo-wegmann/unsplash）

不過，接受藥物治療後，患者血壓依然居高不下，他這才坦承，每天平均會喝8罐能量飲料，估算咖啡因總量接近1300毫克，是建議上限400毫克的3倍以上，而一杯標準的8安士（約240cc）咖啡大約含有100毫克咖啡因。

醫療團隊表示，能量飲料含有咖啡因、高糖分及瓜拿納（guarana）等興奮劑，交互作用之下將顯著提高心跳和血壓：

我們的假設是，牛磺酸、瓜拿納和人參等成分的交互作用，會放大咖啡因的效果，透過多重機制增加中風風險。

目前尚不清楚，患者發病前該習慣維持了多久，但他在戒除多年後依然飽受影響，「我顯然沒有意識到能量飲料對自己造成的危害。即使在8年後，我的左手、手指、腳和腳趾仍然麻木。」

《紐約郵報》報道，2024年全球能量飲料銷售額逼近800億美元，預計2030年將達1250億美元。許多人需要提振精神時，都會選擇這款飲品，但醫師也長期警告心臟問題、焦慮、失眠與牙齒問題的風險。醫療團隊也呼籲加強監管銷售與廣告，尤其是針對年輕族群的行銷策略，以保護民眾心血管健康。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】