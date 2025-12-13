媽媽開車油門煞車分不清 與5歲女兒連人帶車「跳落」室內泳池
法國地中海沿岸小鎮拉西奧塔（La Ciotat）日前發生一起誇張的交通事故，一名38歲女子開車途中把煞車和油門搞混，導致汽車暴衝撞進市政游泳池，直接沉入水中。
當時車上還有該女子的5歲女兒，所幸兩名保安迅速跳入水中，將母女倆救起，沒有發生傷亡。
汽車暴衝撞進游泳池直接沉入水中：
錯把油門當煞車險釀憾事
英國《太陽報》（The Sun）報道，這名38歲女子開著捷豹 XF （Jaguar XF）行駛在路上，準備煞車時竟踩成油門，導致汽車暴衝撞進一旁的市政游泳池。報道指出，汽車先是撞破大片玻璃牆後，直直沉入泳池水中。
所幸兩名保安目擊後火速跳入水中，將女子和她5歲女兒救出，市政廳表示：
車內人員已被救出，無人受傷。
報道提到，當時泳池內的民眾也無人受傷，不過大家都被突如其來的汽車嚇得不輕。
市政游泳池事後關閉數日，排光約900立方米的泳池水，移除肇事車輛後，開始重新整理泳池。經過幾天的維護和清理，泳池才重新對外開放。網友對此事紛紛調侃：
「女士！這邊不能停車！」
「油門煞車搞混……請你別上路」
「游個泳突然衝出一輛車，嚇死人！」
