媽媽開車油門煞車分不清　與5歲女兒連人帶車「跳落」室內泳池

法國地中海沿岸小鎮拉西奧塔（La Ciotat）日前發生一起誇張的交通事故，一名38歲女子開車途中把煞車和油門搞混，導致汽車暴衝撞進市政游泳池，直接沉入水中。



當時車上還有該女子的5歲女兒，所幸兩名保安迅速跳入水中，將母女倆救起，沒有發生傷亡。

事發地點位於法國地中海沿岸小鎮拉西奧塔。（destinationlaciotat.com）

汽車暴衝撞進游泳池直接沉入水中：

+ 1

錯把油門當煞車險釀憾事

英國《太陽報》（The Sun）報道，這名38歲女子開著捷豹 XF （Jaguar XF）行駛在路上，準備煞車時竟踩成油門，導致汽車暴衝撞進一旁的市政游泳池。報道指出，汽車先是撞破大片玻璃牆後，直直沉入泳池水中。

所幸兩名保安目擊後火速跳入水中，將女子和她5歲女兒救出，市政廳表示：

車內人員已被救出，無人受傷。

報道提到，當時泳池內的民眾也無人受傷，不過大家都被突如其來的汽車嚇得不輕。

市政游泳池事後關閉數日，排光約900立方米的泳池水，移除肇事車輛後，開始重新整理泳池。經過幾天的維護和清理，泳池才重新對外開放。網友對此事紛紛調侃：

「女士！這邊不能停車！」

「油門煞車搞混……請你別上路」

「游個泳突然衝出一輛車，嚇死人！」



【延伸閱讀】巴西司機高速行駛中「撞穿護欄連人帶車滾下長樓梯」 奇蹟僅輕傷：

+ 3

延伸閱讀：

14歲少年無照「油門當煞車」撞死陸婦 父見天價賠償秒擺爛

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】