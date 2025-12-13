美斯訪印度　球迷不滿買高價票卻「看不到臉」　怒擲球場座椅抗議

阿根廷球星美斯（Lionel Messi）的印度之旅周六（12月13日）在一片紛亂中拉開序幕。他當天到訪加爾各答鹽湖體育場，爆發混亂場面，據外媒報道，在達官貴人簇擁著美斯下，不少球迷不滿買高價票卻「看不到美斯的臉」，球迷拆毀座椅並將其扔進球場，美斯被迫提前離場，僅現身約20分鐘。



路透社報道，有球迷不滿指「只有領袖、演員圍著美斯……那麼為何叫我們來？我們買票花費12000盧比（約1031港元），但連他的臉都看不到。」美斯在球場內繞場一周，向球迷揮手致意，但同時有一大群人緊緊包圍著他。

印媒指，許多花費高價買門票的普通球迷，因主辦方安排不當（例如主辦方讓大量非持票的「貴賓」和官員包圍美斯）而完全無法看到偶像，最終導致積壓的不滿情緒爆發，有人現場拆凳、擲凳，美斯不得不由主辦方匆匆帶離現場。

報道指，球迷在憤怒下破壞體育場，當地警方使用輕度武力驅散群眾。

儘管許多人支付3,500至14,000印度盧比（300港元至1200港元）不等的門票費用，卻未能如願見到美斯。就此，印度人民黨指責是「無能的草根國大黨領導人」包圍美斯所致。

印度西孟加拉邦（West Bengal）首席部長班納吉（Mamata Banerjee）事後向美斯道歉，並下令對此事展開調查。